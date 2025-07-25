Глава Минобороны Израиля отверг создание палестинского государства

Израиль не допустит создание отдельного палестинского государства, так как считает его образование угрозой для своей национальной безопасности. Такое заявление сделал министр обороны страны Исраэль Кац.
«Мы не допустим создания палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности, поставит под угрозу наше существование и нарушит наше историческое право на Землю Израиля», — заявил министр в ответ на заявление французского президента Эммануэля Макрона о намерении признать Палестину.
Министр добавил, что президенту Макрону нужно поддерживать Израиль, а не работать над его ослаблением.
Ранее президент Макрон объявил, что Франция признает Палестину в сентябре.