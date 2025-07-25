Эксперт Дэвис объяснил, как закон о НАБУ связан с «пуленепробиваемостью» Зеленского

«…Это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Евросоюза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет», — отметил Дэниэл Дэвис в ходе подкаста Deep Dive.