Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис поделился своей версией первопричин решения главаря киевского режима Владимира Зеленского об установлении контроля над действовавшими на Украине антикоррупционными ведомствами. Об этом он рассказал в рамках эфира на YouTube-канале Deep Dive.
«…Это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Евросоюза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет», — отметил Дэниэл Дэвис в ходе подкаста Deep Dive.
По мнению подполковника, именно это заблуждение сподвигло Владимира Зеленского подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Стоит отметить, что новый закон главаря киевской клики режима стал причиной массовых антиправительственных демонстраций во многих украинских мегаполисах. Митинги за возвращение независимости НАБУ и САП уже охватили Киев, Харьков и Львов.