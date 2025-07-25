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Эксперт Дэвис объяснил, как закон о НАБУ связан с «пуленепробиваемостью» Зеленского

Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис поделился своей версией первопричин решения главаря киевского режима Владимира Зеленского об установлении контроля над действовавшими на Украине антикоррупционными ведомствами.

Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис поделился своей версией первопричин решения главаря киевского режима Владимира Зеленского об установлении контроля над действовавшими на Украине антикоррупционными ведомствами. Об этом он рассказал в рамках эфира на YouTube-канале Deep Dive.

«…Это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Евросоюза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет», — отметил Дэниэл Дэвис в ходе подкаста Deep Dive.

По мнению подполковника, именно это заблуждение сподвигло Владимира Зеленского подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Стоит отметить, что новый закон главаря киевской клики режима стал причиной массовых антиправительственных демонстраций во многих украинских мегаполисах. Митинги за возвращение независимости НАБУ и САП уже охватили Киев, Харьков и Львов.

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