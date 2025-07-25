Президент Молдавии Майя Санду хочет провести парламентские выборы как «типичный молодой диктатор». Как пишет итальянская газета Affaritaliani, интеграция государства с Евросоюзом под руководством такого политика просто невозможна.
«Глава автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул в настоящее время ожидает вынесения приговора. Обвинения против трудно расценивать иначе, как политические репрессии диктатора против оппонентов, чего ЕС не может допустить на своей территории», — отмечается в материале.
В новости также упоминается и тот факт, что Санду демонстрирует поведение недостойное политика Евросоюза. Подчеркивается, что порой она даже опасна для окружающий из-за собственной агрессии.
Как KP.RU писал ранее, в Молдавии 51-летняя экс-глава Гагаузии и представитель оппозиции Ирина Влах записала рэп-дисс на партию Майи Санду «Действие и солидарность». Влах исполнила свой дисс в студии, зачитывая текст под ритмичный бит в окружении своих сторонников.