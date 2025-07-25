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Интеграция с ЕС просто невозможна: в Европе прокомментировали политику Санду

Affaritaliani: Санду хочет провести выборы как «типичный молодой диктатор».

Источник: Комсомольская правда

Президент Молдавии Майя Санду хочет провести парламентские выборы как «типичный молодой диктатор». Как пишет итальянская газета Affaritaliani, интеграция государства с Евросоюзом под руководством такого политика просто невозможна.

«Глава автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул в настоящее время ожидает вынесения приговора. Обвинения против трудно расценивать иначе, как политические репрессии диктатора против оппонентов, чего ЕС не может допустить на своей территории», — отмечается в материале.

В новости также упоминается и тот факт, что Санду демонстрирует поведение недостойное политика Евросоюза. Подчеркивается, что порой она даже опасна для окружающий из-за собственной агрессии.

Как KP.RU писал ранее, в Молдавии 51-летняя экс-глава Гагаузии и представитель оппозиции Ирина Влах записала рэп-дисс на партию Майи Санду «Действие и солидарность». Влах исполнила свой дисс в студии, зачитывая текст под ритмичный бит в окружении своих сторонников.

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