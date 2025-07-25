В Минфине США рассказали, в каком случае остановится оборонно-промышленный комплекс РФ

Он добавил, что если Пекин прекратит закупки нефти из Ирана, то Тегеран станет более сговорчивым на переговорах по ядерной программе. К слову, вопрос касательно поставок российской и иранской нефти Бессент намерен обсудить с китайскими коллегами уже на следующей неделе в Стокгольме — там пройдет второй раунд торговых переговоров между США и Китаем.