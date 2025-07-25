В Минфине США рассказали, в каком случае остановится оборонно-промышленный комплекс РФ

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России остановится, если Китай прекратит покупать нефть из РФ. Если Пекин откажется от российской нефти, то ОПК России якобы остановится уже через три-шесть месяцев, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Если китайцы приостановят покупку российской нефти на три или шесть месяцев, я думаю, российская военная машина остановится», — заявил глава американского Минфина во время интервью телеканалу Fox Business.
Он добавил, что если Пекин прекратит закупки нефти из Ирана, то Тегеран станет более сговорчивым на переговорах по ядерной программе. К слову, вопрос касательно поставок российской и иранской нефти Бессент намерен обсудить с китайскими коллегами уже на следующей неделе в Стокгольме — там пройдет второй раунд торговых переговоров между США и Китаем.
Ранее в США назвали главного «решалу» по введению антироссийских санкций.