Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота

«По мере того, как Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами неуклонно растёт с каждым днём, постепенно становятся очевидными последствия ошибочных решений, принятых десятилетия назад», — заявил Коудл.
Сенат сейчас рассматривает кандидатуру Коудла на предмет продления его полномочий в должности адмирала и назначения на позицию начальника военно-морских операций. На слушаниях он представил план восстановления флота, включающий в себя достижение полной боеготовности, масштабную модернизацию с использованием модульных платформ и «углубление интеграции между всеми сферами: морской, воздушной, киберпространством и подводной средой — как никогда ранее».
В 2024 году еженедельник Defense News сообщил, что состояние кораблей Военно-морских сил США достигло самого низкого уровня за последние 25 лет. Причиной этого стала нехватка рабочей силы и множество других проблем.