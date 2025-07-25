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Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, вызванном многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов, заявил адмирал ВМС США Дэрил Коудл на слушании Комитета Сената США по вооруженным силам.

Источник: AP 2024

«По мере того, как Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами неуклонно растёт с каждым днём, постепенно становятся очевидными последствия ошибочных решений, принятых десятилетия назад», — заявил Коудл.

Сенат сейчас рассматривает кандидатуру Коудла на предмет продления его полномочий в должности адмирала и назначения на позицию начальника военно-морских операций. На слушаниях он представил план восстановления флота, включающий в себя достижение полной боеготовности, масштабную модернизацию с использованием модульных платформ и «углубление интеграции между всеми сферами: морской, воздушной, киберпространством и подводной средой — как никогда ранее».

В 2024 году еженедельник Defense News сообщил, что состояние кораблей Военно-морских сил США достигло самого низкого уровня за последние 25 лет. Причиной этого стала нехватка рабочей силы и множество других проблем.