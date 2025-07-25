Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота

Сенат сейчас рассматривает кандидатуру Коудла на предмет продления его полномочий в должности адмирала и назначения на позицию начальника военно-морских операций. На слушаниях он представил план восстановления флота, включающий в себя достижение полной боеготовности, масштабную модернизацию с использованием модульных платформ и «углубление интеграции между всеми сферами: морской, воздушной, киберпространством и подводной средой — как никогда ранее».