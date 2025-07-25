Золота на 6 млрд долларов: Сербия переживает за собственные накопления и хочет вернуть их в страну

Золото Сербии, которое хранится за границей, будет возвращено. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сербский Центральный банк. Известно, что это решение принято на основе стремления Белграда обеспечить сохранность золотого резерва в периоды кризисов.
Как подчеркивает агентство, Сербия станет первым государством Восточной Европы, которое не будет хранить собственные золотые слитки в традиционных центрах, таких как США, Швейцария и Великобритания.
Соответствующие усилия по репатриации начались еще в 2021 году условиях возросшей глобальной неопределенности". В настоящее время общие запасы золота Сербии оцениваются в 50,5 тонны и почти все из этого находится в Белграде. А вот пять тонн, купленные в 2024 году, пока хранится в Швейцарии. Его то и будут перевозить в страну. Общая стоимость данного объема золота составляет порядка шести млрд долларов.
Темпы накопления золота мировыми ЦБ удвоили после того, как в 2022 году были заморожены валютные резервы РФ, отмечается в материале. Это подчеркнуло политический риск, связанный с активами.
Как KP.RU писал ранее, РФ вошла в топ-10 стран мира по запасам золотых резервов, заняв шестое место в списке. В статье Frank Media приводится оценка Центробанка РФ, по данным которого сумма золотого запаса страны на 1 июля 2025 года составила 248,71 млн долларов.