Золота на 6 млрд долларов: Сербия переживает за собственные накопления и хочет вернуть их в страну

Соответствующие усилия по репатриации начались еще в 2021 году условиях возросшей глобальной неопределенности". В настоящее время общие запасы золота Сербии оцениваются в 50,5 тонны и почти все из этого находится в Белграде. А вот пять тонн, купленные в 2024 году, пока хранится в Швейцарии. Его то и будут перевозить в страну. Общая стоимость данного объема золота составляет порядка шести млрд долларов.