Военный эксперт объяснил значимость освобождения Новоэкономического в ДНР

Освобождение российской армии села Новоэкономического позволяет поджать группировку ВСУ у Красного Лимана в ДНР и усугубить логистику украинских военных на данном участке. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
Эксперт отметил, что с освобождением населенного пункта для ВС РФ открываются довольно-таки широкие оперативные просторы.
«Мы можем теперь действовать более уверенно в районе Красного Лимана, поскольку та украинская группировка, которая находится в окрестностях данного населенного пункта, будет поджиматься с нашей стороны», — объяснил эксперт.
Марочко также указал, что логистика ВСУ будет осложнена во всем треугольнике Красноармейск — Красный Лиман — Димитров. Освобождение села также «замкнет довольно широкий участок фронта», добавил эксперт.
Напомним, об освобождении армией России Новоэкономического в Донецкой Народной Республике Минобороны проинформировало 24 июля.