Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X*, что проблемы с работой спутникового интернета Starlink будут вскоре устранены. Его комментарий появился на фоне многочисленных сообщений пользователей о сбоях в доступе к сервису.
Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу цифровых платформ, перебои в функционировании Starlink были зафиксированы в различных регионах мира. Пользователи жаловались на невозможность подключиться к интернету и нестабильную работу системы.
Маск заверил, что специалисты SpaceX уже занимаются устранением причин сбоя. Он извинился за доставленные неудобства и подчеркнул, что компания примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.
Ранее сообщалось, что в районе проведения специальной военной операции были зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной отключения оборудования.