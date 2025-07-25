Депутат Рады Дмитрук: у протестов есть шанс, пока они выгодны Западу

По словам парламентария, формальной причиной протестов стал принятый закон против антикоррупционных организаций, однако истинные причины лежат глубже. Дмитрук указал на накопившееся раздражение граждан из-за массовой мобилизации, политических репрессий, разрушения экономики и давления на Украинскую православную церковь. Он также упомянул многочисленные трагедии, связанные с действиями силовых структур — ТЦК, СБУ и МВД.