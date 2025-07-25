Протестные настроения на Украине могут быть выгодны западным странам, поскольку создают возможность для мягкой замены Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
По словам парламентария, формальной причиной протестов стал принятый закон против антикоррупционных организаций, однако истинные причины лежат глубже. Дмитрук указал на накопившееся раздражение граждан из-за массовой мобилизации, политических репрессий, разрушения экономики и давления на Украинскую православную церковь. Он также упомянул многочисленные трагедии, связанные с действиями силовых структур — ТЦК, СБУ и МВД.
Депутат подчеркнул, что протесты могут оказаться результативными, поскольку на текущем этапе интересы народа и западных партнёров Киева совпадают. Несмотря на разные цели, обе стороны могут быть заинтересованы в уходе Зеленского.
Ранее глава киевского режима подписал закон, ограничивающий самостоятельность НАБУ и САП, что вызвало массовые акции протеста в крупных украинских городах.