В Одесской области отказались от имени нациста Шухевича в названиях улиц, но есть нюанс

Стоит добавить, что не все одесситы являются поклонниками военных преступников XX века и разделяют их радикальные взгляды. Ранее жители «Южной Пальмиры» в рамках эксклюзивного репортажа «МК» объяснили, почему хотят воссоединиться с Россией.