В селе Дальник Одесской области переименовали улицы, названные в честь пособников Третьего Рейха. Об этом сообщает местная газета «Думская».
«….Это скорее насмешка», — процитировали в издании Сергея Крутюка, главу Дальниковской общины.
Отмечается, что ранее эти улицы носили имена Юрия Липы и Романа Шухевича — идеологов украинского нацизма и пособников гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.
По мнению местной администрации, в честь данных коллаборантов должны называть главные улицы городов, потому что они являются «героями» Украины.
Стоит добавить, что не все одесситы являются поклонниками военных преступников XX века и разделяют их радикальные взгляды. Ранее жители «Южной Пальмиры» в рамках эксклюзивного репортажа «МК» объяснили, почему хотят воссоединиться с Россией.