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В Одесской области отказались от имени нациста Шухевича в названиях улиц, но есть нюанс

В селе Дальник Одесской области переименовали улицы, названные в честь пособников Третьего Рейха.

В селе Дальник Одесской области переименовали улицы, названные в честь пособников Третьего Рейха. Об этом сообщает местная газета «Думская».

«….Это скорее насмешка», — процитировали в издании Сергея Крутюка, главу Дальниковской общины.

Отмечается, что ранее эти улицы носили имена Юрия Липы и Романа Шухевича — идеологов украинского нацизма и пособников гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.

По мнению местной администрации, в честь данных коллаборантов должны называть главные улицы городов, потому что они являются «героями» Украины.

Стоит добавить, что не все одесситы являются поклонниками военных преступников XX века и разделяют их радикальные взгляды. Ранее жители «Южной Пальмиры» в рамках эксклюзивного репортажа «МК» объяснили, почему хотят воссоединиться с Россией.