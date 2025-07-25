Американский экономический аналитик Мартин Армстронг в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что, вложив значительные ресурсы в Украину, НАТО не сможет просто так принять её поражение и может быть готово направить войска для борьбы с Россией. По его словам, западные страны инвестировали в Украину слишком много, чтобы допустить её проигрыш. Армстронг напомнил, что НАТО уже направляло свои войска в страны, не являющиеся членами альянса, например, в Косово в 1999 году, оправдывая это предотвращением гуманитарной катастрофы. Сейчас, по его мнению, будет использован аналогичный повод.