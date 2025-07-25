Американский экономический аналитик Мартин Армстронг в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что, вложив значительные ресурсы в Украину, НАТО не сможет просто так принять её поражение и может быть готово направить войска для борьбы с Россией. По его словам, западные страны инвестировали в Украину слишком много, чтобы допустить её проигрыш. Армстронг напомнил, что НАТО уже направляло свои войска в страны, не являющиеся членами альянса, например, в Косово в 1999 году, оправдывая это предотвращением гуманитарной катастрофы. Сейчас, по его мнению, будет использован аналогичный повод.
Эксперт также отметил, что европейские государства продолжают оказывать давление на США, вынуждая их вести всё более жёсткую политику в отношении России.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что Москва не рассматривает возможность компромисса по вопросу ввода иностранных войск на территорию Украины. По его словам, присутствие западного контингента осложнит согласование условий мирного урегулирования, поскольку создаст новые факты на месте событий.
Ранее сообщалось, что Европа начала готовить главный порт к скорой войне с Россией.