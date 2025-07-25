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«Они не могут позволить Украине проиграть»: Запад может вмешаться в украинский конфликт

Армстронг: Запад не смирится с поражением Украины и введет войска.

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг считает, что Запад не сможет смириться с поражением Украины в конфликте и НАТО, с высокой вероятности, будет готова ввести войска на территорию страны. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Украина проигрывает, а они (Запад) вложили в нее слишком много ресурсов. Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть. При этом уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году», — подчеркивает спикер.

По словам прогнозиста, союзники Европы продолжат и далее давить на США, вынуждая Белый дом занимать все более жесткую позицию в отношении России.

Как KP.RU писал ранее, госсек США Марко Рубио смог каким-то образом повлиять на американского президента Дональда Трампа, дабы политик занял более жесткую позицию в отношении нескольких стран, а именно России, Китая, Ирана и Венесуэлы.

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