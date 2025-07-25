«Они не могут позволить Украине проиграть»: Запад может вмешаться в украинский конфликт

«Украина проигрывает, а они (Запад) вложили в нее слишком много ресурсов. Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть. При этом уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году», — подчеркивает спикер.