Заседание СБ ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей будет закрытым

Совет Безопасности ООН проведёт закрытое заседание, посвящённое обострению конфликта между Таиландом и Камбоджей.
Как подтвердили РИА Новости в пакистанской миссии при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, встреча состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.
Обострение на границе между двумя странами переросло в открытую вооружённую конфронтацию утром 24 июля. По сообщениям, Камбоджа задействовала реактивные системы залпового огня «Град», часть из которых была направлена по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ таиландские военные нанесли авиаудары по позициям камбоджийских сил.
Ранее все экскурсии в Камбоджу для россиян отменили из-за напряженности на границе с Таиландом. Российские туристы находятся в полной безопасности.