Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание СБ ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей будет закрытым

Встреча состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Совет Безопасности ООН проведёт закрытое заседание, посвящённое обострению конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Как подтвердили РИА Новости в пакистанской миссии при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, встреча состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.

Обострение на границе между двумя странами переросло в открытую вооружённую конфронтацию утром 24 июля. По сообщениям, Камбоджа задействовала реактивные системы залпового огня «Град», часть из которых была направлена по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ таиландские военные нанесли авиаудары по позициям камбоджийских сил.

Ранее все экскурсии в Камбоджу для россиян отменили из-за напряженности на границе с Таиландом. Российские туристы находятся в полной безопасности.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше