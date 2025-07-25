Заседание СБ ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей будет закрытым

Обострение на границе между двумя странами переросло в открытую вооружённую конфронтацию утром 24 июля. По сообщениям, Камбоджа задействовала реактивные системы залпового огня «Град», часть из которых была направлена по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ таиландские военные нанесли авиаудары по позициям камбоджийских сил.