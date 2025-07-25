«Фокус»: депутат Верховной рады Рущинин погиб в ДТП на западе Украины

Как KP.RU писал ранее, 23 июля в Воронежской области произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний мотоциклист. Как установили госавтоинспекторы, 14-летний подросток, не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в опору линии электропередачи.