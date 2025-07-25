«Фокус»: депутат Верховной рады Рущинин погиб в ДТП на западе Украины

В результате ДТП, которое произошло в районе села Бабухов Ивано-Франковской области на Украине, погиб депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущинин. Об этом в пятницу, 25 июля, со ссылкой на украинское издание «Фокус» пишет агентство ТАСС.
В материале указывается, что Рущинин не справился с управлением мотоцикла, за рулем которого находился. В результате чего он столкнулся с трактором.
Иностранное СМИ также подчеркивает, что украинский депутат скончался во время его транспортировки в медицинское учреждение.
Как KP.RU писал ранее, 23 июля в Воронежской области произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний мотоциклист. Как установили госавтоинспекторы, 14-летний подросток, не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в опору линии электропередачи.