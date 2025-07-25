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Совбез ООН в пятницу проведет закрытое заседание по конфликту между Таиландом и Камбоджей

Совет Безопасности ООН проведет заседание по эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Совет Безопасности ООН проведет заседание по эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей. Оно пройдет в закрытом режиме, сообщили в председательствующей в июле в Совбезе ООН миссии Пакистана.

Там уточнили, что заседание начнется в 15:00 пятницы, 25 июля, по времени Нью-Йорка (22:00 по московскому времени).

Напомним, многолетний пограничный конфликт между двумя странами Юго-Восточной Азии обострился утром 24 июля. Таиланд и Камбоджа обменялись ударами артиллерии, после чего таиландские ВВС нанесли авиаудар по объектам камбоджийским вооруженных сил.

Ранее посольство РФ сообщило об отсутствии информации о нахождении россиян в зоне боевых действий между Таиландом и Камбоджей.

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