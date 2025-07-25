Также сообщалось, что генерал Кристофер Донахью заявил о готовности НАТО к быстрому прорыву российской обороны в Калининградской области. Он отметил, что альянс активно развивает программу по усилению восточного фланга. В Кремле расценили подобное заявление как враждебное. Российская сторона подчеркнула, что удар по эксклаву будет расцениваться как начало Третьей мировой войны.