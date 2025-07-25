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Осколки беспилотников повредили окна в двух районах Краснодарского края

В двух районах Краснодарского края окна жилых домов были повреждены фрагментами беспилотных летательных аппаратов.

В двух районах Краснодарского края окна жилых домов были повреждены фрагментами беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В сообщении говорится, что в Темрюкском районе, в станице Курчанская, обломки дронов выбили окна в двух домах, а в Славянске-на-Кубани повреждены два окна частного жилья. Пожаров не зафиксировано, на месте происшествий работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто.