Осколки беспилотников повредили окна в двух районах Краснодарского края

В сообщении говорится, что в Темрюкском районе, в станице Курчанская, обломки дронов выбили окна в двух домах, а в Славянске-на-Кубани повреждены два окна частного жилья. Пожаров не зафиксировано, на месте происшествий работают правоохранительные органы и экстренные службы.