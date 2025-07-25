Разведка Бразилии считает, что США могут готовить переворот против президента

Согласно информации издания Vero Notícias со ссылкой на источники в бразильских спецслужбах, Центральное разведывательное управление США якобы готовит государственный переворот против президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В материалах отмечается, что судебное дело против бывшего президента Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке переворота в конце 2022 года при поддержке Вашингтона, всё чаще рассматривается как политически мотивированное преследование.
Кроме того, неназванные бразильские дипломаты высказывают мнение, что введённые США пошлины в размере 50% на бразильские товары направлены на ослабление экономики страны и дестабилизацию внутренней ситуации.
19 июля Лула да Силва заявил, что вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела других государств нарушает суверенитет и международные нормы взаимного уважения. Его заявление последовало после введения американских визовых ограничений против судей Федерального верховного суда Бразилии в рамках расследования по делу Болсонару.
Ранее в США отозвали визу бразильского судьи из-за дела Болсонару.