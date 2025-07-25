Согласно информации издания Vero Notícias со ссылкой на источники в бразильских спецслужбах, Центральное разведывательное управление США якобы готовит государственный переворот против президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В материалах отмечается, что судебное дело против бывшего президента Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке переворота в конце 2022 года при поддержке Вашингтона, всё чаще рассматривается как политически мотивированное преследование.