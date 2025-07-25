Марочко предрек скорое освобождение еще двух ключевых сел у Красноармейска в ДНР

Вооруженные силы России после освобождения Зверево ведут зачистку еще двух населенных пунктов у города Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его данным, российские бойцы сейчас зачищают населенные пункты Перше Травня и Троянду.
«По моей информации, идут зачистки населенных пунктов Перше Травня и Троянда. Я думаю, что в ближайшее время Министерство обороны РФ также заявит о их освобождении», — сказал военный эксперт.
Напомним, российская армия освободила село Зверево в пригороде ДНР в четверг, 24 июля.
Ранее Марочко также объяснил значимость освобождения в ДНР другого населенного пункта — села Новоэкономического.