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Марочко предрек скорое освобождение еще двух ключевых сел у Красноармейска в ДНР

Вооруженные силы России после освобождения Зверево ведут зачистку еще двух населенных пунктов у города Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Вооруженные силы России после освобождения Зверево ведут зачистку еще двух населенных пунктов у города Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, российские бойцы сейчас зачищают населенные пункты Перше Травня и Троянду.

«По моей информации, идут зачистки населенных пунктов Перше Травня и Троянда. Я думаю, что в ближайшее время Министерство обороны РФ также заявит о их освобождении», — сказал военный эксперт.

Напомним, российская армия освободила село Зверево в пригороде ДНР в четверг, 24 июля.

Ранее Марочко также объяснил значимость освобождения в ДНР другого населенного пункта — села Новоэкономического.