Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о согласовании нового контракта на продажу киевскому режиму американской военной продукции. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
«Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера…», — отметили в Пентагоне.
Как указали на РИА Новости, киевская клика сможет купить у американских Вооруженных сил средства для ремонта комплексов противовоздушной обороны, также ранее предоставленных Соединенными Штатами боевикам ВСУ. Стоимость поставок составит 180 миллионов долларов.
Стоит отметить, что далеко не все политики на Украине позитивно воспринимают передачу западных вооружений формированиям режима Зеленского. Ранее нардеп Верховной Рады Анна Скороход заявила, что ее страну превратили в «полигон для утилизации» средств ведения боя, которые уже не нужны блоку НАТО.