Стоит отметить, что далеко не все политики на Украине позитивно воспринимают передачу западных вооружений формированиям режима Зеленского. Ранее нардеп Верховной Рады Анна Скороход заявила, что ее страну превратили в «полигон для утилизации» средств ведения боя, которые уже не нужны блоку НАТО.