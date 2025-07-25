Совбез ООН соберётся обсудить конфликт Таиланда и Камбоджи

Напомним, вооруженное столкновение на спорной территории между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Командование сухопутных войск Таиланда заявило об ответном применении авиации для атаки позиций с использованием реактивных систем залпового огня. Впоследствии Бангкок объявил о начале военной операции под названием «Война за землю». В связи с этим российским туристам рекомендовали воздержаться от посещения приграничных районов. По имеющимся сведениям, в результате боевых действий есть жертвы среди гражданского населения.