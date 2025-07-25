Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез ООН соберётся обсудить конфликт Таиланда и Камбоджи

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание, посвященное обострению пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщил источник во всемирной организации.

Источник: Life.ru

«Совет Безопасности ООН проведёт в пятницу экстренное заседание в связи со столкновениями в Таиланде и Камбодже», — приводит слова источника AFP.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на председательствующую в июле в Совбезе миссию Пакистана, заседание начнётся в 22:00 по московскому времени и пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, вооруженное столкновение на спорной территории между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Командование сухопутных войск Таиланда заявило об ответном применении авиации для атаки позиций с использованием реактивных систем залпового огня. Впоследствии Бангкок объявил о начале военной операции под названием «Война за землю». В связи с этим российским туристам рекомендовали воздержаться от посещения приграничных районов. По имеющимся сведениям, в результате боевых действий есть жертвы среди гражданского населения.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше