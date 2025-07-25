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Меняйло объявил о плане «Ковер» в регионах СКФО

Незадолго до этого на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». Об этом ночью в пятницу, 25 июля, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план Ковер», — написал он в Telegram-канале.

Незадолго до этого на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности, о котором Меняйло также проинформировал жителей и гостей республики. Он также предупредил о возможных замедлениях интернета.

Как KP.RU писал ранее, ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в подконтрольном Украине Херсоне. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, на момент удара в объекте проходило совещание офицеров, а также украинских представителей полиции.