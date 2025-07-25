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Трамп подписал закон о сокращении расходов на иностранную помощь

В федеральный бюджет США будет возвращено 9 миллиарда долларов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий сокращение государственных расходов на сумму $9 миллиардов, включая аннулирование финансирования иностранной помощи и общественных медиа NPR и PBS. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в четверг.

Согласно документу, одобренному ранее Конгрессом, в федеральный бюджет будет возвращено $7,9 миллиарда, предназначенных для Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID), а также $1,1 миллиарда, выделенных на поддержку Корпорации общественного вещания.

Эта организация обеспечивает государственное финансирование таких медиа, как NPR и PBS, и указанная сумма почти равна её двухлетнему бюджету.

Инициатива об отмене финансирования была направлена Трампом в Конгресс 4 июня. NPR объединяет 797 радиостанций по всей стране, а PBS включает 354 некоммерческие телестанции, работающие во всех 50 штатах.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для систем противовоздушной обороны на сумму 180 миллионов долларов.

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