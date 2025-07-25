Bloomberg: бездомных уберут с улиц городов США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что инициатива позволит «убрать с улиц бродячих преступников» и направить больше ресурсов на лечение наркозависимых и людей с психическими расстройствами. По её словам, такой подход сделает города безопаснее, а нуждающимся обеспечит доступ к профессиональной помощи в медицинских учреждениях.