Bloomberg: бездомных уберут с улиц городов США

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, направленный на устранение бездомности с улиц американских городов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно документу, федеральные власти планируют активнее вмешиваться в борьбу с уличной преступностью и незаконным проживанием в общественных местах.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что инициатива позволит «убрать с улиц бродячих преступников» и направить больше ресурсов на лечение наркозависимых и людей с психическими расстройствами. По её словам, такой подход сделает города безопаснее, а нуждающимся обеспечит доступ к профессиональной помощи в медицинских учреждениях.
Кроме того, в рамках указа Трамп поручит Минюсту пересмотреть и отменить правовые нормы и судебные решения, которые, по мнению федеральных властей, мешают эффективно решать проблему бездомности. Белый дом также выразил готовность оказывать приоритетную поддержку регионам, активно борющимся с наркоторговлей, палаточными лагерями и нарушением порядка в общественных пространствах.
Ранее мэр калифорнийского города Ланкастер в США Рекс Пэррис предложил способ избавления от бездомных. По его мнению, для этого лицам без определенного места жительства нужно бесплатно давать наркотики в неограниченных количествах.