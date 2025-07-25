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Bloomberg: бездомных уберут с улиц городов США

Федеральные власти США планируют активнее вмешиваться в борьбу с уличной преступностью.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, направленный на устранение бездомности с улиц американских городов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документу, федеральные власти планируют активнее вмешиваться в борьбу с уличной преступностью и незаконным проживанием в общественных местах.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что инициатива позволит «убрать с улиц бродячих преступников» и направить больше ресурсов на лечение наркозависимых и людей с психическими расстройствами. По её словам, такой подход сделает города безопаснее, а нуждающимся обеспечит доступ к профессиональной помощи в медицинских учреждениях.

Кроме того, в рамках указа Трамп поручит Минюсту пересмотреть и отменить правовые нормы и судебные решения, которые, по мнению федеральных властей, мешают эффективно решать проблему бездомности. Белый дом также выразил готовность оказывать приоритетную поддержку регионам, активно борющимся с наркоторговлей, палаточными лагерями и нарушением порядка в общественных пространствах.

Ранее мэр калифорнийского города Ланкастер в США Рекс Пэррис предложил способ избавления от бездомных. По его мнению, для этого лицам без определенного места жительства нужно бесплатно давать наркотики в неограниченных количествах.

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