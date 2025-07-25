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Палестинский посол обвинил Израиль в намерении сохранить контроль над Газой

Мирный договор между ХАМАС и Израилем сейчас невозможен.

Мирный договор между ХАМАС и Израилем сейчас невозможен. Причина в том, что Израиль хочет сохранить контроль над частью сектора Газа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдений при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«Сейчас ведутся переговоры — ХАМАС четко заявил, что готов освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших. В обмен — полный режим прекращения огня и вывод всех израильских войск из сектора Газа. Израиль это отверг и настаивает на том, чтобы сохранить контроль над частью сектора Газа», — заявил посол в ответ на вопрос, на каких условиях возможен мир между ХАМАС и Израилем.

Посол указал, что ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль — вывести свои войска из Газы. И тогда сторонам удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Дипломат также заявил, что Израиль сейчас пытается заключить сделку, сохранив за собой контроль над частями Газы. Посол усомнился, что Израиль сдержит слово и не возобновит боевые действия после перемирия, что уже бывало.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отверг создание палестинского государства.

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