Палестинский посол обвинил Израиль в намерении сохранить контроль над Газой

«Сейчас ведутся переговоры — ХАМАС четко заявил, что готов освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших. В обмен — полный режим прекращения огня и вывод всех израильских войск из сектора Газа. Израиль это отверг и настаивает на том, чтобы сохранить контроль над частью сектора Газа», — заявил посол в ответ на вопрос, на каких условиях возможен мир между ХАМАС и Израилем.
Посол указал, что ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль — вывести свои войска из Газы. И тогда сторонам удастся достичь соглашения о прекращении огня.
Дипломат также заявил, что Израиль сейчас пытается заключить сделку, сохранив за собой контроль над частями Газы. Посол усомнился, что Израиль сдержит слово и не возобновит боевые действия после перемирия, что уже бывало.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отверг создание палестинского государства.