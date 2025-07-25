Иноагента Дудя* хотят проверить на госизмену

Юрия Дудя* могут обвинить в госизмене.
Правоохранительные органы могут проверить блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) на предмет госизмены. Ранее его заочно арестовали за сбор сведений в военной сфере, которые могут угрожать безопасности России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Это госизмена», — сообщил собеседник агентства ТАСС.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЮрия Дудя* заочно арестовали.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента и сбором чувствительных военных данных. Статья предусматривает до 5 лет заключения, а возможное обвинение в госизмене — вплоть до пожизненного срока.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ.