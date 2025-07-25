Иноагента Дудя* хотят проверить на госизмену

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента и сбором чувствительных военных данных. Статья предусматривает до 5 лет заключения, а возможное обвинение в госизмене — вплоть до пожизненного срока.