Германия захотела создать самую сильную армию в Европе за счёт добровольцев

В Германии готовится законопроект, который предусматривает ежегодный набор до 40 тысяч добровольцев из числа 18-летних к 2031 году, сообщает Financial Times со ссылкой на правительственные источники. В этом году Минобороны намерено привлечь на службу 15 тысяч молодых людей и ежегодно увеличивать их число на 3−5 тысяч.
Добровольцы автоматически будут включены в резерв, при этом им предложат зарплату около 2000 евро в месяц после налогов, а также возможность получить новые профессиональные навыки, языковое образование и субсидии на водительские права. Если закон примут, все юноши, достигшие 18 лет, пройдут анкетирование для оценки готовности служить, а девушки смогут участвовать в опросе добровольно.
С 2028 года планируется обязательное медицинское обследование для молодых людей, чтобы определить потенциал для службы в случае войны. Срок первоначальной службы составит шесть месяцев с возможностью продления. В законопроекте также предусмотрена возможность вернуть обязательный призыв, если набор добровольцев окажется недостаточным, однако конкретных сроков и условий для этого не указано.
Германия прекратила обязательную военную службу в 2011 году, но только в мирное время. Сейчас численность армии составляет около 181,5 тысячи человек при дефиците примерно в 100 тысяч. Военные планируют увеличить численность до 260 тысяч к 2035 году, а резервистов — с 60 до 200 тысяч. Канцлер Фридрих Мерц заявил о намерении сделать немецкую армию самой сильной в Европе, что сопровождается общественными дискуссиями о необходимости возобновления призыва.
Ранее сообщалось, что Европа начала готовить главный порт к скорой войне с Россией.