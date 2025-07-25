Германия захотела создать самую сильную армию в Европе за счёт добровольцев

Германия прекратила обязательную военную службу в 2011 году, но только в мирное время. Сейчас численность армии составляет около 181,5 тысячи человек при дефиците примерно в 100 тысяч. Военные планируют увеличить численность до 260 тысяч к 2035 году, а резервистов — с 60 до 200 тысяч. Канцлер Фридрих Мерц заявил о намерении сделать немецкую армию самой сильной в Европе, что сопровождается общественными дискуссиями о необходимости возобновления призыва.