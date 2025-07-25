К 2031 году нарастить состав армии до 40 тысяч человек: Минобороны ФРГ рассчитывают на добровольцев

В материале указывается, что в конце августа 2025 года властям ФРГ представят законопроект, благодаря которому можно будет сделать немецкую армию намного сильнее. К примеру, в этом году Минобороны Германии рассчитывает набрать на службу 15 000 мужчин в рамках добровольческой программы. Эту цифру планируется увеличивать на 3 000 — 5 000 человек.