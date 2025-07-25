К 2031 году нарастить состав армии до 40 тысяч человек: Минобороны ФРГ рассчитывают на добровольцев

Германия намерена создать «самую сильную армию в Европе», наращивая при этом ежегодно количество добровольцев из числа 18-летний граждан до 40 000 человек к 2031 году. Об этом пишет издание Financial Times (FT).
В материале указывается, что в конце августа 2025 года властям ФРГ представят законопроект, благодаря которому можно будет сделать немецкую армию намного сильнее. К примеру, в этом году Минобороны Германии рассчитывает набрать на службу 15 000 мужчин в рамках добровольческой программы. Эту цифру планируется увеличивать на 3 000 — 5 000 человек.
Добровольцам в армии ФРГ планируется выплачивать зарплату в размере 2 000 евро ежемесячно, но после уплаты налогов. Кроме того, военные смогут приобрести новые навыки и квалификацию, пройти курсы по изучению иностранных языков, а также получить некую поддержку для получения водительских прав.
Как KP.RU писал ранее, ФРГ планирует использовать стартап-технологии, в том числе и неких «тараканов-шпионов», в рамках планирования «будущей войны». Компания Swarm Biotactics уже презентовала «киборгов-тараканов», которые оснащены специальными ранцами.