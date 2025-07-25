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Бастрыкин заявил, что СКР уже установил личности нескольких тысяч наемников в рядах ВСУ

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, рассказал о привлечении к уголовной ответственности иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на Украине в составе формирований киевского режима.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, рассказал о привлечении к уголовной ответственности иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на Украине в составе формирований киевского режима. Подробностями он поделился в рамках интервью РИА Новости.

«Уже завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц. На данный момент осуждены более 600 лиц», — рассказал Александр Бастрыкин корреспонденту РИА Новости.

По словам главы Следкома, российские правоохранители установили личности порядка 3,5 тысячи наемников, служащих в рядах киевских радикалов.

Он добавил, что в формированиях украинских боевиков числятся приватиры из не менее чем 70 государств. Александр Бастрыкин подчеркнул, что уже 721 зарубежный любитель кровавой наживы сейчас находится в международном розыске.

Стоит отметить, что именно наемники часто совершают военные преступления, сопоставимые по жестокости только с действиями фанатиков из киевских нацбатов. Ранее жители донецкого города Курахово рассказали о том, как иностранные приватиры расстреливали гражданских, чтобы «обвинить россиян».