Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тирасполе рассказали, от чего зависит мир между Приднестровьем и Молдавией

Мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от работы миротворческой миссии под эгидой России.

Мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от работы миротворческой миссии под эгидой России. При этом работе миротворцев не должны препятствовать, заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Позиция Приднестровья состоит в том, что дальнейшее сохранение мира на Днестре напрямую связано с продолжением беспрепятственного функционирования миротворческого механизма под эгидой России до момента окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений», — заявил Игнатьев в интервью агентству РИА Новости.

Министр подчеркнул, что показателем успешности любой миротворческой миссии является ее способности защитить гражданское население и предотвратить боевые действия.

Он также назвал миротворческую операцию на Днестре «уникальной», так как за 33 года в зоне ответственности миротворцев не было вооруженных столкновений и провокаций.

Ранее депутат ПМР Сафонов заявил о планах НАТО напасть на Приднестровье.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше