В Тирасполе рассказали, от чего зависит мир между Приднестровьем и Молдавией

Мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от работы миротворческой миссии под эгидой России. При этом работе миротворцев не должны препятствовать, заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Позиция Приднестровья состоит в том, что дальнейшее сохранение мира на Днестре напрямую связано с продолжением беспрепятственного функционирования миротворческого механизма под эгидой России до момента окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений», — заявил Игнатьев в интервью агентству РИА Новости.
Министр подчеркнул, что показателем успешности любой миротворческой миссии является ее способности защитить гражданское население и предотвратить боевые действия.
Он также назвал миротворческую операцию на Днестре «уникальной», так как за 33 года в зоне ответственности миротворцев не было вооруженных столкновений и провокаций.
Ранее депутат ПМР Сафонов заявил о планах НАТО напасть на Приднестровье.