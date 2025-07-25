Рубио раскритиковал инициативу Макрона по Палестине

«Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощёчина жертвам 7 октября», — заявил он в X.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН.
Кроме того, по данным The Telegraph, Макрон оказывает давление на главу правительства Великобритании Кира Стармера, требуя признать Палестину.
Вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх выразил благодарность французскому лидеру за намерение Парижа официально признать страну.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху осудил Макрона.
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