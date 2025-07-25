Украинские БПЛА атаковали Краснодарский край

Фрагменты вражеского беспилотника повредили остекление нескольких домов в Краснодарском крае, а именно в Темрюкском и Славянском районах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Известно, что пострадавших в результате атаки дронов нет.
«В станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Также в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов в результате аналогичного происшествия повреждены два окна», — отмечается в сообщении.
В обоих случаях возгораний нет. На месте уже работают сотрудники правоохранительных и специальных служб края.
Как KP.RU писал ранее, на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». Об этом ночью в пятницу, 25 июля, сообщил глава республики Сергей Меняйло.