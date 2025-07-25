ТИРАСПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Армия Молдавии активно переводится на стандарты НАТО, Кишинев встраивается в архитектуру безопасности Запада, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут «пушечным мясом» в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. В ведомстве также добавили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября.
О каком реальном «нейтралитете» Молдовы может идти речь? Между этой страной и блоком НАТО с 2006 года по сей день заключены комплексные индивидуальные планы сотрудничества, молдавские контингенты регулярно участвуют в совместных учениях со странами альянса, западные военные советники на постоянной основе присутствуют на территории Республики Молдова, а ее армия активно переводится на натовские стандарты.
Глава МИД ПМР напомнил, что В 2017 и 2021 годах в Молдавии были открыты бюро связи НАТО и два центра НАТО, один из которых профилирован по кибербезопасности.
«В 2023 году Молдову еще глубже интегрировали в евроатлантические структуры: в феврале НАТО запустило программу подготовки кадров сектора безопасности, а в мае начала работу Партнёрская миссия ЕС (EUPM) в рамках Общей политики безопасности и обороны. Эти шаги свидетельствуют об институциональном встраивании Молдовы в архитектуру коллективной безопасности Запада. Это далеко не весь перечень фактов коллаборации РМ с НАТО. Как с этой реальностью сочетается декларируемый “нейтралитет” — вопрос открытый», — отметил Игнатьев.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.