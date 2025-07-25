«В 2023 году Молдову еще глубже интегрировали в евроатлантические структуры: в феврале НАТО запустило программу подготовки кадров сектора безопасности, а в мае начала работу Партнёрская миссия ЕС (EUPM) в рамках Общей политики безопасности и обороны. Эти шаги свидетельствуют об институциональном встраивании Молдовы в архитектуру коллективной безопасности Запада. Это далеко не весь перечень фактов коллаборации РМ с НАТО. Как с этой реальностью сочетается декларируемый “нейтралитет” — вопрос открытый», — отметил Игнатьев.