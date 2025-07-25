Радиостанция «Судного дня» передала в эфир пять новых сообщений

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Станция Судного дня» или «Жужжалка», в эфире передала пять новых зашифрованных сообщений на фоне третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал самой станции.
В четверг, 24 июля, в 12:23 по московскому времени прозвучало первое сообщение — «НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486», а в 12:31 радиостанция передала второе: «НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873». В 13:08 было передано третье сообщение — «НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319», затем в 13:42 прозвучало четвертое — «НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129». Последнее, пятое сообщение за день, вышло в эфир в 14:27 и содержало текст «НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994».
Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Встреча длилась около 40 минут, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что главная цель переговоров — способствовать прекращению огня.
10 июля коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два новых закодированных сообщения.