Радиостанция «Судного дня» передала в эфир пять новых сообщений

В четверг, 24 июля, в 12:23 по московскому времени прозвучало первое сообщение — «НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486», а в 12:31 радиостанция передала второе: «НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873». В 13:08 было передано третье сообщение — «НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319», затем в 13:42 прозвучало четвертое — «НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129». Последнее, пятое сообщение за день, вышло в эфир в 14:27 и содержало текст «НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994».