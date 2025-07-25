Рогов: Запад готов через Майдан заменить Зеленского Залужным или Кличко

«Думаю, что в данный момент идет “расторговка”. Запад организовал протестные акции, потому что не хочет, чтобы Зеленский “удлинял поводок”, на котором его держат. Если же глава киевского режима продолжит свою игру, то глобалисты устроят ему классический Майдан и доведут его до логического конца», — отметил Рогов.