Рогов: Запад готов через Майдан заменить Зеленского Залужным или Кличко

Запад легко может заменить Владимира Зеленского, претендентов на его место в обойме глобалистов достаточно, сказал в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя протесты на Украине.
Как сообщалось, протесты возникли в связи с принятием киевским режимом закона об ограничении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подконтрольных Западу. По данным украинской полиции, в последние дни на улицы разных городов вышло не менее 40 тыс. человек.
«Думаю, что в данный момент идет “расторговка”. Запад организовал протестные акции, потому что не хочет, чтобы Зеленский “удлинял поводок”, на котором его держат. Если же глава киевского режима продолжит свою игру, то глобалисты устроят ему классический Майдан и доведут его до логического конца», — отметил Рогов.
Собеседник aif.ru констатировал, что Запад легко может заменить Зеленского и привести к власти, кого захочет.
«Это может быть и Валерий Залужный (экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании), и Виталий Кличко (ред. — мэр Киева). На самом деле, претендентов — оппонентов Зеленского — в обойме у глобального Запада предостаточно», — подытожил Рогов.
Ранее член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в беседе aif.ru выразил уверенность, что главным организатором протестов на Украине является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.