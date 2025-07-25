Народный банк Сербии вернул в страну порядка 45 тонн национального золота

Сербский Народный банк завершает процесс возвращения национального золотого резерва на территорию Республики. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного золотого совета.
«Общие золотые резервы Сербии составляют 50,5 тонны, что по текущим ценам эквивалентно примерно 6 миллиардам долларов», — отметили авторы публикации.
По информации Bloomberg, Народный банк хочет обезопасить национальный фонд данного драгоценного металла на фоне продолжающихся по всему миру кризисов.
Отмечается, что Сербии осталось вернуть лишь последние 5 тонн государственного золота, которые до сих пор находятся в хранилищах Швейцарской Конфедерации.
Стремление Народного банка обеспечить сохранность сербских резервов данного драгметалла не вызывает удивления на фоне стабильно высокой его рыночной стоимости. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался узнать у финансовых аналитиков, стоит ли россиянам в условиях инфляции вкладываться в золото.