Народный банк Сербии вернул в страну порядка 45 тонн национального золота

Стремление Народного банка обеспечить сохранность сербских резервов данного драгметалла не вызывает удивления на фоне стабильно высокой его рыночной стоимости. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался узнать у финансовых аналитиков, стоит ли россиянам в условиях инфляции вкладываться в золото.