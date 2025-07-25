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В восьми аэропортах РФ введены временные ограничения на прием и выпуск судов

Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Источник: Комсомольская правда

В восьми аэропортах России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает представитель Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова», — говорится в официальном сообщении.

Данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов на территории нашего государства. Об их снятии также проинформирует представитель Росавиации.

Как KP.RU писал ранее, на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.