В восьми аэропортах РФ введены временные ограничения на прием и выпуск судов

В восьми аэропортах России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает представитель Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова», — говорится в официальном сообщении.
Данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов на территории нашего государства. Об их снятии также проинформирует представитель Росавиации.
Как KP.RU писал ранее, на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.