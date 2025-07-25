В США раскритиковали Макрона за решение признать Палестину

Власти Соединенных Штатов Америки не поддерживают намерение Франции признать палестинское государство. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
«США решительно отвергают план президента Франции Эмманюэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН», — написал Рубио в соцсети.
Рубио назвал решение Парижа «безрассудным», добавив, что оно «служит пропаганде ХАМАС» и является «пощечиной жертвам случившегося в Израиле 7 октября 2023 года».
Напомним, президент Франции Эммануэль Маркон 24 июля заявил, что Париж официально признает Палестину в сентябре.
В свою очередь в израильском Минобороны заверили, что Израиль не допустит создания палестинского государства.