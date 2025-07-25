Таиланд выдвинул украинские танки Оплот к границе с Камбоджей

Напомним, конфликт на спорной территории между Таиландом и Камбоджей обострился утром 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Таиланд объявил о начале военной операции под названием «Война за землю». В связи с этим российским туристам рекомендовали воздержаться от посещения приграничных районов. В результате боевых действий есть жертвы среди гражданского населения.