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Глава Краснодарского края сообщил о последствия ночного налета дронов ВСУ

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, рассказал о последствиях налета дронов украинских боевиков, который произошел в ночь на пятницу, 25 июля.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, рассказал о последствиях налета дронов украинских боевиков, который произошел в ночь на пятницу, 25 июля. Подробности он привел в своем Telegram-канале.

«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека… Пострадавшим оказали первую помощь», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, железнодорожный вокзал оказался обесточен, однако повреждений критической инфраструктуры транспортного объекта на данный момент не обнаружено.

Глава Краснодарского края добавил, что также в результате атаки дронов боевиков ВСУ в Славянском и Темрюкском районах был нанесен ущерб частным домовладениям. К счастью, жильцы не пострадали.

Стоит отметить, что очередной налет беспилотников киевских радикалов спровоцировал и задержку порядка 30 рейсов в Международном аэропорту Сочи.

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