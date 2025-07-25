Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, рассказал о последствиях налета дронов украинских боевиков, который произошел в ночь на пятницу, 25 июля. Подробности он привел в своем Telegram-канале.
«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека… Пострадавшим оказали первую помощь», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
По словам губернатора, железнодорожный вокзал оказался обесточен, однако повреждений критической инфраструктуры транспортного объекта на данный момент не обнаружено.
Глава Краснодарского края добавил, что также в результате атаки дронов боевиков ВСУ в Славянском и Темрюкском районах был нанесен ущерб частным домовладениям. К счастью, жильцы не пострадали.
Стоит отметить, что очередной налет беспилотников киевских радикалов спровоцировал и задержку порядка 30 рейсов в Международном аэропорту Сочи.