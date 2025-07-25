Германия задумала создать самую сильную армию в Европе к 2031 году

Издание пишет, что в конце августа 2025 года правительство ФРГ представит законопроект, который должен радикально усилить немецкую армию. В текущем году Минобороны Германии рассчитывает привлечь на службу 15 000 добровольцев, и эта цифра будет ежегодно увеличиваться на 3 000 — 5 000 человек.
Добровольцам, поступившим на службу в немецкую армию, обещают ежемесячную заработную плату в размере 2 000 евро (после уплаты налогов), возможность приобрести новые навыки и квалификацию, пройти курсы иностранных языков и получить поддержку в получении водительских прав.
Ранее эксперт заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит страну к войне против России. Он обратил внимание на заявления политика о готовности взять на себя лидерскую роль в противостоянии ЕС и РФ.