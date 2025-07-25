Германия задумала создать самую сильную армию в Европе к 2031 году

Германия намерена существенно укрепить свои вооруженные силы, сделав их «самыми сильными в Европе» к 2031 году. Достичь этой цели планируется за счёт ежегодного увеличения числа добровольцев, поступающих на службу, до 40 000 человек. Об этом сообщает Financial Times (FT).