Украинские танки обнаружили на границе двух враждующих азиатских государств

Украинские танки Т-84 «Оплот» обнаружили на таиландско-камбоджийской границе. Об этом сообщило издание Defence blog.
Издание отмечает, что Таиланд применил украинские танки на границе с Камбоджей во время штурма позиций военных соседнего государства.
«Местные СМИ и военные обозреватели в Таиланде сообщают, что королевская армия применила танки во время штурма камбоджийских военных позиций в районе границы», — говорится в сообщении.
Также указывается, что армия Таиланда приобрела украинские танки еще в 2011 году. Всего на вооружении королевской армии 49 таких боевых машин.
Напомним, многолетний приграничный конфликт между Таиландом и Камбоджей разгорелся утром 24 июля. Военные двух стран обменялись ударами артиллерии. Камбоджа применила системы залпового огня «Град», на что Таиланд ответил авиаударом по позициям камбоджийских военных.
Вечером в пятницу, 25 июля, Совбез ООН проведет закрытое заседание по эскалации конфликта между двумя государствами.