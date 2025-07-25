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В Иркутске в уголовном деле Обухова о мошенничестве появились еще четыре депутата от КПРФ

Все фигуранты были депутатами третьего созыва в Заксобрании региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Четверо экс-депутатов от КПРФ стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, обвинение по которому было предъявлено действующему депутату ЗС Приангарья Анатолию Обухову. Об этом стало известно в ходе судебного заседания по гражданскому делу народного избранника, которое состоялось 23 июля в Свердловском районном суде, пишет ИА IrkutskMedia.

По информации суда, в настоящее время в отношении народного избранника, помимо гражданского дела, расследуется уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Оно было возбуждено также в отношении четырех бывших депутатов фракции КПРФ третьего созыва — Андрея Андреева, Андрея Маслова, Светланы Шевченко и Ивана Крывовязова. Однако Заксобрание региона подавало иск только в отношении Анатолия Обухова.

23 июля Свердловский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства, в котором Анатолий Обухов требовал прекратить производство по гражданскому делу, поскольку считает, что Заксобрание региона якобы не является лицом, которое имеет право на обращение в суд о взыскании ущерба бюджету Иркутской области. Однако истец — областной парламент — представил доказательства, согласно которым полномочия для защиты интересов у Заксобрания Иркутской области имеются.

Также Анатолий Обухов потребовал привлечь Андрея Маслова в качестве третьего лица в рамках гражданского дела. Законодательное собрание Иркутской области выступило против его привлечения. Суд отказал народному избраннику в ходатайстве. Кроме того, Анатолий Обухов считает, что в качестве третьего лица необходимо привлечь Андрея Андреева, поскольку тот, по его словам, покупал билеты, за которые Обухов возвращал ему деньги, приходившие в качестве компенсации.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 30 июля в связи с необходимостью уточнить требования со стороны Законодательного собрания региона.

Ранее агентство сообщало, что депутат фракции КПРФ в ЗС региона Анатолий Обухов проходит по гражданскому делу о необоснованном обогащении на сумму более 1,3 млн рублей. Кроме того, 12 июля депутату Законодательного собрания Анатолию Обухову избрали меру пресечения до 9 сентября в виде запрета определенных действий в рамках расследования уголовного дела.

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