В Иркутске в уголовном деле Обухова о мошенничестве появились еще четыре депутата от КПРФ

Также Анатолий Обухов потребовал привлечь Андрея Маслова в качестве третьего лица в рамках гражданского дела. Законодательное собрание Иркутской области выступило против его привлечения. Суд отказал народному избраннику в ходатайстве. Кроме того, Анатолий Обухов считает, что в качестве третьего лица необходимо привлечь Андрея Андреева, поскольку тот, по его словам, покупал билеты, за которые Обухов возвращал ему деньги, приходившие в качестве компенсации.