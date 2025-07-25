Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

Отмечается, что Бангкок в четверг, 24 июля, направил танковое подразделение «Оплот» для обстрела камбоджийских войск в районе храмового комплекса Пра Вихеар. По данным издания, несмотря на утверждения, что военные Таиланда впервые использовали танки «Оплот» в боевых действиях, подтверждений их применения нет.