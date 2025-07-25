Сенатор Федоров победил главу Чувашии Николаева в аппаратной борьбе

По данным агентства, еще месяц назад руководитель региона рассматривал на эту должность министра по делам национальностей республики Светлану Каликову. Несколько недель назад 67-летний экс-президент республики Федоров надавил на Николаева. Он пожаловался главному прокурору республики, заявив, что глава региона заставляет муниципальных депутатов оставить за него подпись для прохождения муниципального фильтра.