Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Федоров победил главу Чувашии Николаева в аппаратной борьбе

Сенатор Николай Федоров добился попадания в сенаторскую тройку от республики Чувашия. Это произошло после того, как он надавил на главу республики Олега Николаева, изначально рассматривавшего другую кандидатуру. О том, что Федоров попал в список, сообщил сам Николаев.

Легендарный экс-президент Чувашии Федоров переиграл действующего губернатора.

Сенатор Николай Федоров добился попадания в сенаторскую тройку от республики Чувашия. Это произошло после того, как он надавил на главу республики Олега Николаева, изначально рассматривавшего другую кандидатуру. О том, что Федоров попал в список, сообщил сам Николаев.

«Первым номером в списке значится Николай Васильевич Фёдоров. В случае моего избрания именно он будет представлен для назначения сенатором от Главы Чувашии. Это взвешенное решение, отражающее нашу стратегию по укреплению позиций региона на уровне федерации», — написал Николаев в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлава Чувашии рассорился с влиятельным сенатором перед выборами.

По данным агентства, еще месяц назад руководитель региона рассматривал на эту должность министра по делам национальностей республики Светлану Каликову. Несколько недель назад 67-летний экс-президент республики Федоров надавил на Николаева. Он пожаловался главному прокурору республики, заявив, что глава региона заставляет муниципальных депутатов оставить за него подпись для прохождения муниципального фильтра.

В разрешение конфликтной ситуации вмешался федеральный центр. По словам инсайдера URA.RU, Николаеву порекомендовали включить Федорова в сенаторскую тройку на федеральном уровне.