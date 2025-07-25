Был ли мальчик: эксперты оценили шансы Макрона в суде США из-за пола жены

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск в суд против американской журналистки и блогера Кэндис Оуэнс из-за ее заявлений о том, что первая леди якобы родилась мужчиной.
Оуэнс не первая, кто выступает с подобными заявлениями. Слухи о трансгендерности* Брижит активно распространяются уже несколько лет. Супруга Макрона судилась с французской журналисткой Наташей Рей, которая утверждала, что Брижит родилась мужчиной. В 2023 году Рей признали виновной в клевете, однако в июле 2025 года Апелляционный суд Парижа оправдал ее, что стало тяжелым ударом для первой леди Франции.
Макрон вел себя «по-девчачьи».
Макрон долгое время игнорировал нападки со стороны общественности в адрес своей супруги, он вел себя «как девочка». Иском против Оуэнс он может попытаться оправдаться в глазах Брижит.
«Макрон очень сильно борется за свою репутацию, много кого преследует по суду, но все наезды на жену он оставил без ответа. Не отреагировал как президент, как человек, имеющий власть. Наверное, Брижит может триггерить, что муж не защитил ее в этой истории, а повел себя больше как девочка. Но не исключено, что у них изначально такие отношения в семье», — сказал aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
При этом врач считает, что слова о депрессии Брижит после суда с Рей являются преувеличением, так как она на всех приемах «держит себя достаточно ровно».
Макрону придется доказать в США, что Брижит не была мужчиной.
У Макрона есть шанс выиграть суд против американской журналистки, но сделать это будет непросто, отметил в разговоре с aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.
«Наверняка Макрон обратится к американским адвокатам. Шансы выиграть у него есть, но это будет непросто, потому что американцы носятся со свободой слова, засудить журналиста там не так просто на практике», — сказал он.
Иск против Оуэнс может стать примером «эффекта Стрейзанд».
«В случае с Макроном я представляю, как под софитами прессы будут изучать, была ли жена у Макрона мужчиной или не была. То есть эффект для Макрона будет строго обратный. Поэтому политики редко связываются с журналистами», — отметил Аграновский.
Мужеподобность у Брижит присутствует.
Оуэнс утверждает, что Брижит якобы перенесла операцию по смене пола и, возможно, даже не одну. Журналистка пишет, что обнаружила связи между первой леди Франции и одним из самых известных хирургов страны, специализирующихся на трансгендерных операциях.
Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян назвал черты лица Брижит мужеподобными, но при этом подчеркнул, что по визуальным признакам нельзя говорить о том, что супруга Макрона когда-то сменила пол.
«Чтобы объективно говорить о том, была ли операция, нужна судебно-медицинская экспертиза или, как минимум, заключение врачебной комиссии», — пояснил он aif.ru.
Алексанян уточнил, что мужские черты могут преобладать во внешности женщины из-за проблем со здоровьем, связанных с гормональным фоном.
«Да, у Брижит брутальное лицо, волевой подбородок, скулы такие, более, скажем, грубые. Мужеподобность присутствует. Но утверждать, что она сделала операцию по смене пола, с моей стороны было бы непрофессионально. При этом, конечно же, дыма без огня не бывает», — заключил профессор.
Оуэнс заявила, что готова судиться с Эммануэлем Макроном.
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