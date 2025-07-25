Кондратьев: На Кубани обломки БПЛА упали на территорию вокзала

В результате падения обломков вражеского БПЛА на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края легкие травмы получили два человека. Поврежден также один из вагонов проходящего мимо пассажирского поезда. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Как доложил глава района Андрей Палий двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию», — написал политик в Telegram-канале.
На место оперативно прибыли сотрудники профильных ведомств. На вокзале Тимашевска в результате вражеской атаки было повреждено электроснабжение, однако оно уже восстановлено. Повреждения ж/д инфраструктуры не зафиксировано.
Как KP.RU писал ранее, фрагменты вражеского беспилотника повредили остекление нескольких домов в Краснодарском крае, а именно в Темрюкском и Славянском районах. Возгораний на местах падения частей дронов нет.