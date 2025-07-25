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После ареста Александра Юркина в Кочёвском округе назначен временный глава

Им стал Олег Кучевасов.

Источник: Законодательное собрание Пермского края

Место главы Кочёвского округа Александра Юркина, который был задержан в июле 2025 года, занял его первый заместитель Олег Кучевасов, сообщает URA.RU, ссылаясь на «источники в политэлитах».

Причиной для задержания чиновника стали непригодные для жизни квартиры. Местные власти закупили их для детей-сирот в 2018—2022 годах. После покупки выяснилось, что жилище имеет значительные дефекты. В отношении Александра Юркина возбудили уголовное дело. Ему назначили домашний арест.

По информации издания, возглавлять администрацию Кочёвского округа Олег Кучевасов будет как минимум в течение шести месяцев.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что экс-руководителю МКУ «Управление технического заказчика» вынесли приговор за получение взятки в крупном размере.