После ареста Александра Юркина в Кочёвском округе назначен временный глава

Причиной для задержания чиновника стали непригодные для жизни квартиры. Местные власти закупили их для детей-сирот в 2018—2022 годах. После покупки выяснилось, что жилище имеет значительные дефекты. В отношении Александра Юркина возбудили уголовное дело. Ему назначили домашний арест.