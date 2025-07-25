Разведка одной из стран БРИКС заподозрила США в планах свергнуть президента

Анонимные представители бразильского дипломатического корпуса также выразили обеспокоенность введением США с 1 августа 50-процентных пошлин на бразильские товары. По их мнению, такие меры могут быть направлены на подрыв экономической стабильности страны. Источники проводят параллели с событиями 2019 года в Венесуэле, когда при действующем президенте Николасе Мадуро американские власти признали главой государства Хуана Гуайдо, что привело к разрыву дипломатических отношений между странами. По словам собеседников издания, в Бразилии пока не появилось аналогичной фигуры, которая могла бы возглавить оппозиционное движение при поддержке извне.