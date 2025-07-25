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Разведка одной из стран БРИКС заподозрила США в планах свергнуть президента

Бразильская разведывательная служба (Abin) продолжает собирать доказательства, указывающие на причастность США к подготовке государственного переворота против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По информации издания Vero Notícias, ссылающегося на осведомлённые источники в спецслужбах, американское ЦРУ координирует действия сторонников экс-президента Жаира Болсонару внутри страны.

Источник: Life.ru

Как отмечают источники, судебное преследование Болсонару за попытку государственного переворота в конце 2022 года всё чаще подаётся в СМИ как политически мотивированное, причём эту позицию активно поддерживают в Вашингтоне.

Анонимные представители бразильского дипломатического корпуса также выразили обеспокоенность введением США с 1 августа 50-процентных пошлин на бразильские товары. По их мнению, такие меры могут быть направлены на подрыв экономической стабильности страны. Источники проводят параллели с событиями 2019 года в Венесуэле, когда при действующем президенте Николасе Мадуро американские власти признали главой государства Хуана Гуайдо, что привело к разрыву дипломатических отношений между странами. По словам собеседников издания, в Бразилии пока не появилось аналогичной фигуры, которая могла бы возглавить оппозиционное движение при поддержке извне.

Ранее президент Бразилии, которая является участником БРИКС, заявил, что лидер США Дональд Трамп не хочет с ним разговаривать в преддверии введения пошлин. Также Life.ru рассказывал, как Лула да Силва дал резкий ответ главе Белого дома и сорвал аплодисменты.

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