Израиль и Сирия провели первые за четверть века переговоры на высоком уровне

На фоне дипломатических контактов продолжаются военные столкновения. В середине июля израильская авиация нанесла серию ударов по стратегическим объектам в Дамаске и его окрестностях, включая здание Генштаба сирийской армии и президентский дворец. В последующие дни бомбардировкам подверглись военные базы в Бзамиле и Джебле, а также склады вооружений в провинции Хомс. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности продолжать авиаудары, пока сирийские войска не покинут район Эс-Сувейды, где компактно проживает друзское население.